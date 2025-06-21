Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı, keman virtüözü ve gazeteci Ahmet Altınöz, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sanat ve gazetecilik alanında ilçeye uzun yıllar emek veren 76 yaşındaki Altınöz, dün gece kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altınöz’ün vefatı, Marmaris’te büyük üzüntüye sebep oldu. Marmaris’te birçok kültür ve sanat festivalinde aktif rol üstlenen, konserler düzenleyen ve aynı zamanda gazetecilik mesleğini de sürdüren Ahmet Altınöz’ün cenazesi, bugün (21 Haziran 2025) ikindi namazına müteakip Armutalan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.