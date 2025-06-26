Mardin’in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yenikent Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle trafo patladı. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan Dicle Elektrik, trafo yangınının kaçak kullanım ve aşırı yüklenmeden meydana geldiğine dikkat çekti.