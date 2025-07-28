Mardin’in Artuklu ilçesinde park halindeki bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Ofis Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde park halindeki bir tırın yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında tırın içinde ve çevresinde bulunan B.T. (10), H.T. (33), E.T. (5), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35) ve H.T. (60) yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA