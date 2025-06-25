Mardin’de seyir halindeyken alev alan kamyon, kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sürekli Mahallesi yakınlarında, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 AUB 605 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.