Mardin’in Artuklu ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, araç sahibi motor kısmından gelen sesler üzerine kaputu açtığında yavru kediyi fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru kedi, ilk kontrollerinin ardından tedavi ve bakımı yapılmak üzere Mardin Hayvan Barınağı’na teslim edildi.