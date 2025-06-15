Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Babalar Günü’ne özel dart turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya katılan babalar, dartta hedefi tam 12’den vurmak için kıyasıya mücadele ederken, çocuklar da tribünlerde ve sahada büyük bir heyecanla eşlik etti. Etkinlik sonunda hem dereceye giren babalar hem de çocukları sürpriz hediyelerle ödüllendirildi. Mardian Mall Müdürü Mahmut Yıldızhan, babaların hayatın her alanında rehberlik eden, değerleriyle yol gösteren en kıymetli varlıklar olduğunu söyledi. Yıldızhan, "Onların bu özel gününü sıradan bir kutlamadan öteye taşıyıp, çocuklarıyla birlikte sporun ve eğlencenin içinde oldukları özel bir etkinlikle taçlandırmak istedik. Turnuvaya katılan babalarımızı ve çocuklarını sürpriz hediyelerle ödüllendirmek bizler için ayrı bir mutluluk oldu. Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.