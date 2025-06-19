Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde, bir toptancıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine imha edilmek üzere el koydu. İş yeri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla şehir genelindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda fırın, market, kasap ve diğer gıda işletmelerinde yapılan kontrollerde; ekmeğin gramajı, un depoları, hamur ve imalat malzemelerinin hijyen şartları, iş yeri ruhsatları, etlerin saklama şartları ve son kullanma tarihleri ile kasa ve reyon fiyat farkları denetlendi.

Denetimlerde bir toptancıda son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 370 adet çeşitli gıda ürünü tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla denetimlerimizi düzenli ve titizlikle sürdürüyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konularak, işletme hakkında ilgili yasalar çerçevesinde adli ve idari işlemler başlatıldı. Halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı kararlı çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.