Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, yoğun ilgi üzerine 35 yaş sınırını kaldırdı. Müzik, Dans ve Tiyatro branşlarında eğitim verecek olan konservatuvar için başvuru süresi de uzatıldı. Kayıtlar bu hafta sonu da devam edecek.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı konservatuvar hizmeti, beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı. Yoğun talep üzerine, hem kayıt süresi uzatıldı hem de yaş sınırı kaldırıldı. Belediye konservatuvarı, böylece 15 yaş ve üzeri herkese kapılarını açma kararı aldı.

Başvurular Hafta Sonu da Devam Edecek

Geçtiğimiz haftalarda başlayan konservatuvar başvuruları, bu hafta sonu da devam edecek. Kayıt süreci, 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitiminde son bulacak. Başvurular, Atatürk Gençlik Merkezi'nde yüz yüze yapılabilecek. Sanatseverler Müzik, Dans ve Tiyatro gibi branşlarda eğitim alma fırsatı bulacak.

Hem Kültür Sanat Zenginliği Hem de İstihdam Olanağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında yaptığı atılımların devrim niteliğinde olduğunu belirten Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu; “Belediyemizin yaptığı sanat alanında yaptığı devrimler hızla meyvesini vermeye başladı. Tiyatroyla başladık ve bunun yanında belediyenin konservatuvarını da açmaya karar verdik. Çünkü inanılmaz bir talep vardı. Konservatuvarımızla hem istihdam sağlamayı hem de şehrimizin kültürel dokusunu zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

"Konservatuvara İlgi, Alaka Umduğumuzun Üstünde"

Konservatuvara olan yoğun talepler nedeniyle yeni kararlar alındığına dikkat çeken Penbeklioğlu; “Başvurularda üst yaş sınırını kaldırdık. 15 yaş ve üzeri her sanatseveri konservatuvarda eğitim almaya davet ediyoruz. 15 yaş altı çocuklarımıza da ayrıca halk kurslarımız var. Konservatuvarımız 3 branşta açılıyor. Müzik, Halk Dansları ve Tiyatro. Müzik de kendi içerisinde branşlara bölünecek; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği diye. Halk Dansları branşı da kendi içerisinde yine Modern Dans, Bale vs. diye ayrılacak. Başvuruların son haftasındayız. Konservatuvara ilgi alaka umduğumuzun üstünde. Bu nedenle hafta sonu da kayıt alacağız. Manisa’daki sanatseverlere şunu söylemek istiyorum; Eğer tiyatroya, müziğe, dansa ilginiz varsa, biz buradayız. Her şey Manisa için.” diye konuştu.

12-14 Yaş Grubu Çocuklara Özel Müzik Bölümü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Amiri Tolga Ünal ise 12-14 yaş grubu çocuklar için Temel Müzik Eğitimi bölümü açıldığını söyledi. Ünal; “Çocuklarımız haftada iki gün, 8 saatlik programımız var. Çocuklarımız buraya gelerek, özellikle Güzel Sanatlar Lislelerine hazırlık ve sınavlarda başarılı olma konusunda ciddi bir akademik eğitim alacaklar.”dedi.

Üniversiteli Öğrencilere Ulaşım Kolaylığı

Manisa’da okuyan üniversite öğrencilerinden de ciddi bir talep olduğunu dile getiren Ünal, şunları söyledi; “Muradiye Kampüsünden Atatürk Gençlik Merkezi’ne ulaşım kolaylığı sağlamayı düşünüyoruz. Ring seferleri oluşturmakla ilgili bir çalışma balattık. Bunu da sonuçlandırdığımızda, öğrencilerimizle paylaşacağız. Ayrıca üniversitedeki öğrenci topluluklarıyla bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerle bizimle bir arada olmalarının önünü açmış olacağız.”

"Konsevatuvar eğitimleri hedeflerim için önümü açacak"

Konservatuvara kayıt yapan Selin Özalp da şu sözlere yer verdi; “Şuanda aktif olarak Manisa Şehir Tiyatrosu’nda aktif olarak yer alıyorum. Kendimi tiyatro alanında daha çok geliştirmek adına konservatuvara yazılıyorum. Nasıl çalışmalar yapılacağına dair çok güzel şeyler duyuyorum. Gelecekte şehir tiyatrosunun kadrolu oyuncusu olmayı çok istiyorum. Konsevatuvar eğitimlerinin bu açıdan önümü açacağını düşünüyorum.”

Mehmet Akif Anadolu Lisesi öğrencilerinden Betül Şen; “Ben burada yurtta kalıyorum. Ailem köyde yaşıyor. Sanata büyük ilgi duyduğum için, konservatuvarda müzik bölümüne kaydoldum. Burada geleceğime yön vermek istiyorum. Manisa’da böyle bir şeyin olması beni çok mutlu etti. Ayrıca hem sosyalleşmek hem de arkadaş çevresi olması bakımından çok mutluluk verici olacak.”

Konservatuvara kaydolan Betül Şen’in annesi Hasret Oktay Şen ise şunları söyledi; “Ben köyde oturuyorum. Kızım böyle bir etkinliğe kayıt yaptırmak istediğini söyleyince gelip destek oldum. Kendim koyun çobanlığı yapıyorum. Kızım geleceği için ne yapmak isterse her zaman arkasındayım. Manisa’da böyle bir çalışmanın olması, çocuklar için, gençler için harika bir şey. Çocuklarımızın böyle yerlerde insanlarla diyalog kurması, kaliteli insanlarla buluşması bizim için daha iyi. Büyük kızım belediyenin aktiviteleri altında kaliteli insanlarla buluştuğunu çok iyi biliyorum ve şuan ben o kızımı kaybetmedim. Küçük kızım Betül’ü de tam ergenlik çağında, yine kaybetmek istemiyorum. Burada, kaliteli insanlarla güzel şeyler yapacağına inanıyorum.”