Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya güvenliğini sağlamak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların geçişini engelleyen uygulamalara karşı harekete geçen ekipler, kurallara uymayan işletmelere idari işlem uyguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu Kumludere Caddesi ve Ulupark çevresinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalarda kaldırımlar, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarını işgal eden esnaflar uyarıldı. Denetimlerde kamusal alanların daha düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi hedeflenirken, yeşil alanların korunmasına da özen gösterildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların amacının daha yaşanabilir bir kent oluşturmak olduğunu belirterek, 'Kaldırımlar sadece yayaların. Vatandaşlarımızın sokaklarda özgürce, güvenle ve huzurla yürümesi en temel önceliğimizdir. Esnafımızla birlikte şehrimizin düzenini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kimseyi mağdur etmeden ama kurallardan taviz vermeden Manisa'yı daha ferah bir şehir haline getireceğiz' dedi.

Zabıta Daire Başkanı Bilgihan Hasturan ise denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın aileleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için sahadayız. Defalarca uyarılmasına rağmen kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. Amacımız ceza kesmek değil, kamusal düzeni sağlamaktır' diye konuştu.