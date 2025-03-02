Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Ressamlar Günü’ne özel olarak “Fırça İzleri” adlı karma resim sergisine ev sahipliği yaptı. Kültür Merkezi Lale Fuaye'de düzenlenen etkinlik, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da sergide, hayal güçlerini ve düşüncelerini fırça darbeleriyle tuvale aktaran ressamlar Hülya Ersezgin, Betül Şeker, Nagehan Erdoğan, Reyhan Elbirliler, Haldun Taşçeviren, Fehim Taşçeviren, Ramazan Göktaş ve Hidayet Gültekin'in eserleri sanatseverlerle buluştu. Birbirinden farklı üslup ve tekniklerle oluşturulan tablolar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler, ressam Hülya Ersezgin'in 2008 yılında ödül alan Kuvay-i Milliye konulu eserini de yakından görme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca düzenlenen özel sanat performansları, sergiye renk kattı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Minik sanatseverlerin de yoğun katılım gösterdiği serginin açılışını, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve sergide yer alan ressamlar birlikte gerçekleştirdi. “Fırça İzleri” sergisi, Manisa'nın kültürel ve sanatsal zenginliğine önemli katkı sağladı. Sergi, farklı tarzlardaki eserleri bir araya getirerek sanatseverlere geniş bir yelpaze sundu. Ayrıca, Manisa Anadolu Lisesi öğrencilerinin ziyaretiyle de sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkıda da bulundu.

Ressamlar, sanata ve sanatçıya destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu tür organizasyonların kent kültür ve sanat yaşamına büyük katkı sağladığını vurguladı.