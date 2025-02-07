Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında Alaşehir’de Türk Sanat Müziği tutkunlarını bir araya getirdi. Sanatseverler için düzenlenen ‘Türk Sanat Müziği Korosu Konseri’, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen konserde, Şef Aylin Eralp Demirbek yönetimindeki koro sahne aldı.

Etkinlikte, Türk müziğinin en sevilen eserleri sanatseverlerle buluşurken katılımcılar keyifli ve nostaljik bir akşam geçirdi.

Konsere; Alaşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Horasan, Belediye Başkan Yardımcıları Erol Kacar ve Halil Koç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Sezer ile Alaşehirliler katıldı.

KLASİKLEŞMİŞ ESERLERLE GEÇMİŞE YOLCULUK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun destekleriyle hayata geçirilen bu özel organizasyon, sanatı toplumla buluşturma misyonu doğrultusunda önemli bir adım oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın katkılarıyla düzenlenen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Konser boyunca birbirinden değerli eserler seslendirilirken dinleyiciler şarkılara eşlik ederek müziğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Sanatseverler, klasikleşmiş eserlerle geçmişe yolculuk yaparken müziğin büyüsüne kapıldı. Yetkililer, konserin bireysel ve toplumsal anlamda sanatsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal etkinliklere verdiği desteğin devam edeceğini ifade etti.