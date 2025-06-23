Manavgat Belediyesi, Belenobası karpuzunu tanıtmak, üreticilere destek olmak ve yaz mevsiminin coşkusunu ilçe halkıyla birlikte yaşamak amacıyla "Belenobası Karpuz Şenliği"ni düzenledi.

Belenobası Mahallesi’nde gerçekleştirilen şenlik, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılımla başladı.

Karpuz tadımı ve yarışmalar ilgi gördü

Gün boyunca süren etkinliklerde en çok ilgi çeken anlardan biri, karpuz tadımı etkinliği oldu. Tadım sonrası yapılan değerlendirmede, en iyi karpuz üreticisi olarak seçilen Ali Coşar, Manavgat Belediyesi tarafından bin 750 adet aşılı karpuz fidesi ile ödüllendirildi.

Şenlikte düzenlenen bir diğer renkli etkinlik ise en hızlı karpuz yeme yarışması oldu. Heyecan dolu yarışmanın kazananı Latif Balkan olurken, yarışma alanında hem yarışmacılar hem de izleyenler eğlenceli anlar yaşadı.

Halk oyunları ve müzik gösterileriyle görsel şölen

Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenen geleneksel danslar, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Ardından sahne alan Kadir Demirağ ile Derin Müzik Grubu, seslendirdikleri şarkılarla şenliğe katılanlara keyifli dakikalar yaşattı. Müzik, dans ve kahkahaların eksik olmadığı şenlik, yaz mevsiminin ruhunu tam anlamıyla yansıttı.

Şenlik boyunca vatandaşlarla samimi diyaloglar kuran Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, sergilediği kaşık oyunu performansıyla renkli görüntülere imza attı.

Şenlikte bir konuşma yapan Başkan Kara, üreticilere ve akademisyenlere teşekkür ederek şu mesajları verdi:

"Çocukluğumda karpuz yetiştiren bir ailenin çocuğuydum. O yüzden üreticilere teşekkür etmem gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda bir akademisyen olarak bizlere yol gösteren bilim insanlarına da minnettarım. Neden Belenobası? Çünkü bu bölge, Manavgat’ın tarım ve hayvancılığının kalbidir. Geçtiğimiz yıl Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ni duyurduğumuzda ‘Manavgat’ta zeytin mi var?’ diyenler oldu. Biz, Manavgat Türkiye’nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretilen yeridir dedik. Bu artık Türkiye’ye mâl oldu. Şimdi de Belenobası karpuzuyla aynı başarıyı hedefliyoruz. Kalkınmayı kırsalda sağlamak zorundayız. Üreticiyi kırsalda tutamazsak, şehirlerde trafik, sağlık, ulaşım gibi birçok sorun baş gösterir. Ancak kırsalda üretime devam edilirse, insanlar daha huzurlu, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam eder. Biz biriz, birlikteyiz ve birlikte yönetmeye devam edeceğiz."

Şenliğe, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara ev sahipliği yaparken, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Aykut Kaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, muhtarlar, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aşçılar Derneği üyeleri ve binlerce Manavgatlı katıldı.