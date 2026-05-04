Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Haciali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden Ali A.'nın kullandığı 07 LFL 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki yaklaşık 40 metrelik şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali A. ve Ayşe A. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.