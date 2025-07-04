Manavgat Belediye’sine yönelik ’rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında CHP’li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ’rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek arama çalışması başlattı. Operasyon kapsamında, Belediye Başkanı CHP’li Niyazi Nefi Kara başta olmak üzere çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Operasyon sırasında belediye binası önünde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, gözaltı kararlarına tepki göstererek operasyonun siyasi amaç taşıdığını savundu. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da, "Neden gözaltına alındığıyla ilgili bir açıklama yok. Türkiye’nin her yerinde belediyelerimize operasyon yapılıyor" dedi.