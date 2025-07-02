Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu (MAKET), "Bir Hazırlık Manifestosu" adlı oyunun prömiyeri ile perdelerini açarak tiyatro severlerin karşısına çıktı.

3 Haziran 2025 tarihinde alınan belediye meclis kararıyla resmiyet kazanan ve Genel Sanat Yönetmenliği’ni Kosta Kortidis’in üstlendiği Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (MAKET), Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen "Bir Hazırlık Manifestosu" adlı oyunun prömiyeri ile perdelerini açtı. Kortidis’in yazıp yönettiği tek perdelik absürt komedi türündeki "Bir Hazırlık Manifestosu" cumhuriyetin kazanımlarını, gençliğin sorgulayıcı bakışını ve tiyatronun dönüştürücü gücünü sahneye taşıyan bu özel oyun, izleyicilerden tam not aldı. Seyircilerin dakikalarca ayakta alkışladığı prömiyerde, sanatın toplumsal değişimdeki rolü bir kez daha vurgulandı. MAKET Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis, tiyatronun Manavgat’ta kurumsal bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekerek, "Manavgat farklı yelpazedeki oyunlarla Türk tiyatrosunun yerelden ulusala uzanan geniş sahnesinde yerini almaya devam edecek. Her türlü sanatsal ve kültürel altyapısıyla koşar adım ilerleyen bir şehirde, tiyatro da artık kalıcı bir yapı kazanmış durumda" dedi.

Kortidis ayrıca, Manavgat Kent Tiyatrosu’nun eylül ayından itibaren düzenli olarak sahne almaya başlayacağını belirterek, "Her hafta farklı bir oyunla seyircilerimizle buluşacağız. Gönüllü kadromuzu muhafaza ederek profesyonel bir ekiple dört dörtlük bir tiyatro serüvenini sizlere sunmak istiyoruz" dedi.