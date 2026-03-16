Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 8-9-10 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda, Manavgat Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti. 13-15 Mart 2026 tarihleri arasında Lara Tenis Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen turnuvada, Manavgat Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları Güneş Bulut kendi kategorisinde zirvede yer alırken, Elisa İnce ise kendi kategorisini ikinci sırada tamamladı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, turnuvada derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Çiçek, 'Gençlerin sporla iç içe büyümesi hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Manavgat Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz' dedi.