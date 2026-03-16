Antalya'nın Kepez ilçesinde kaymakamlık binasında bir kişi silahla 4 el ateş açtıktan sonra kendisini odaya kilitledi. Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken polis ekiplerinin şahsı ikna çalışması sürüyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesinde kaymakamlık binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık binasından 4 el silah sesi duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Bölgeye Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. İlk belirlemelere göre silahla ateş eden kişinin Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen M.Y. olduğu ve kendisini binadaki bir odaya kilitlediği öğrenildi.

Öte yandan, M.Y.'nin olay öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kendisine uygulandığını iddia ettiği mobbingden şikayetçi olduğu görüldü. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.