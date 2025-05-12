Malatya’da otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 44 HA 480 plakalı Kia marka otomobil ile aynı yöne seyreden A.D. yönetimindeki 06 CIA 919 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. ve Z.N.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.