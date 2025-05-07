Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını silahla yaraladı.

Olay, 00.45 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E.Ç isimli şahıs, ailevi bir meseleden dolayı tartıştığı karısı M.Ç.’yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren M.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken İ.E.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.