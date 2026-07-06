Malatya'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA