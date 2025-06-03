Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu lideri Mahrumlarspor, ligin bitimine 2 hafta kala grup şampiyonu oldu ve adını Play-Off’a yazdırdı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mustafa Uçkan, Umut Enes Kaya
Mahrumlarspor: Onur Muhammed Karaaslan, Engin Üçel, Rıdvan Dökmeci, Memduh Çiftçi,(Emre Yolcu dk.77), Emin Sezer, Halil İbrahim Arslan, Enbiya Kurtuluş, (İbrahim Yalçın dk.88), Abdürrahim Çopur, Duğhan Orhan Taşdan, Hüseyin Saltık, Nathan Y Ikwa
Yerköyspor: Vasıf Özbay, Turgut Kıvrak, (Doğan Bilgin dk.46), Emre Ateş, Yusuf Kaya, Ali Benli, Cengiz Çay,(Abdurrahman Furkan dk.62), Okan Gürkan Yeter, İsmail Aydoğdu, Fatih Demircan, Turan Derecik, İsmail Efe, (Yunus Emre Kılınç dk.72)
Goller: Nathan Y Ikwa (dk. 45+2), Rıdvan Dökmeci (dk. 48), Emre Yolcu (dk. 90)( Mahrumlarspor), İsmail Efe (dk. 45+3) (Yerköyspor)