Fransa’da Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi şüphesiyle yürütülen ön soruşturmada gözaltına alındı.

Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi şüphesiyle yürütülen ön soruşturma kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Belediye yetkilileri, Doucet’in gözaltına alınmasının soruşturma sürecinin normal bir aşaması olduğu ve yargı makamlarıyla "tam bir iş birliği içinde" çalıştığını belirtti. Doucet’in mali polis tarafından sorgusunun devam ettiği aktarıldı.