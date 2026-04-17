Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Lübnan halkına hitap ettiği açıklamada İsrail-Lübnan arasındaki ateşkese ve müzakere sürecine ilişkin, 'Haklarımıza dokunan, halkımızın onurunu zedeleyen ya da bu ülkenin toprağından tek bir zerreyi dahi feda eden hiçbir anlaşma gerçekleştirilmeyecektir. Hedefimiz açıktır, topraklarımız ve halkımız üzerindeki İsrail saldırganlığını durdurmak, İsrail'in geri çekilmesini, halkımızın güvenlik, özgürlük ve onur içinde evlerine ve köylerine dönmesini sağlamak' dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail-Lübnan arasında yürürlüğe giren 10 günlük ateşkes sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aoun Lübnan halkına hitap ettiği görüntülü açıklamada, 'Bugün size bir sorumluluk makamından ve hepimizin yaşadığı acının tam kalbinden sesleniyorum; geçici sözlerle değil, ülkenin yükünü ve halkının acısını taşıyan samimi bir sözle konuşuyorum' dedi.

Lübnan halkının İsrail saldırıları karşısındaki direncini vurgulayan Aoun, İsrail, İran veya Hizbullah'ın adını kullanmadan yaptığı açıklamalarda ülkesinin geleceğine ve umutlarına ilişkin mesajlar verdi. Aoun, 'Silah seslerinin durdurulması yönünde elde edilenler, herkesin çabalarının bir sonucudur. Bu, sizin yaptığınız fedakarlıkların meyvesidir. Dünyanın vicdanını harekete geçirmiştir. Bu aynı zamanda, ateş hattındaki evlerinde ve köylerinde dimdik duranların eseridir. Onlar dünyaya şunu ilan ettiler: 'Biz buradayız, ne olursa olsun ayrılmayacağız'' dedi.

Trump ve Körfez ülkelerine teşekkür

Aoun, ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerine ateşkes konusunda sağladıkları yardımlar için teşekkürlerini iletti. Aoun, 'Dost ABD Başkanı Donald Trump'tan başlayarak tüm Arap kardeşlere, özellikle de Suudi Arabistan'a uzanan bir teşekkürdür bu. Onların dostluğuna güveniyoruz. Dün başlattığımızı tamamlayacağımıza ve hedeflediğimiz sonuçlara ulaşacağımıza güveniyoruz' açıklamasını yaptı.

'Lübnan'ı kurtaracağımıza inanıyoruz'

Lübnan Cumhurbaşkanı, ateşkesin ve bölgede kalıcı barışı elde etmeye yönelik sürecin zorlu geçeceğine yönelik beklentilerini teyit ederek, 'Şimdi hepimiz yeni bir aşamanın eşiğindeyiz. Bu, silah seslerini durdurma çabasından, halkımızın haklarını, topraklarımızın birliğini ve ülkemizin egemenliğini koruyacak kalıcı anlaşmalar üzerinde çalışma aşamasına geçiştir. Bu aşamada da, öncekilerde olduğu gibi, Lübnan'ı kurtaracağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda her türlü saldırıya maruz kalacağımızın da farkındayız' ifadelerini kullandı.

Aoun, 'Bugün artık kendimiz için müzakere ediyoruz. Kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Artık kimsenin cebindeki bir kart değiliz. Bir daha asla kimsenin savaş alanı da olmayacağız' dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ile yürütülen müzakere sürecine yönelik, 'Müzakereler bir zayıflık işareti, bir geri çekilme ya da taviz değil. Aksine bu karar, hakkımıza olan inancımızın gücünden, halkımıza duyduğumuz sorumluluktan ve ülkemizi her türlü yolla koruma görevimizden doğmaktadır. Özellikle de Lübnan'dan başka hiç kimse için ölmeyi reddetmemizden kaynaklanmaktadır' ifadelerini kullandı.

Aoun, 'Müzakereler hiçbir hakkın terk edilmesi, hiçbir ilkenin bırakılması ya da bu ülkenin egemenliğinin zedelenmesi anlamına gelmez ve asla gelmeyecektir. Biz binlerce Lübnanlıyı kaybettik. Bugünden sonra tek bir Lübnanlının daha ölmesine izin vermeyeceğim. Ailemden ve halkımdan kan akmasının, bu kanamanın başkalarının çıkarları ya da yakın ve uzak güçlerin hesapları uğruna sürmesine müsaade etmeyeceğim' dedi.

Lübnanlı lider, 'Benim görevim tek, açık ve nettir, bu ülkeyi ve halkını kurtarmak. Tam bir ulusal, insani ve inanç temelli kararlılıkla yapacağım şey budur. Size dürüstlük ve azimle söylüyorum, bu acı sonsuza kadar geleceğimiz olmayacak' ifadelerini kullandı.

'Ülkenin toprağından tek bir zerreyi dahi feda eden hiçbir anlaşma gerçekleştirilmeyecek'

Aoun, müzakere sürecinde İsrail'in Lübnan'dan toprak elde edemeyeceğinin altını çizerek, 'Teyit ediyorum ki, ulusal haklarımıza dokunan, direnen halkımızın onurunu zedeleyen ya da bu ülkenin toprağından tek bir zerreyi dahi feda eden hiçbir anlaşma gerçekleştirilmeyecektir. Hedefimiz açıktır, topraklarımız ve halkımız üzerindeki İsrail saldırganlığını durdurmak, İsrail'in geri çekilmesini sağlamak, devletin otoritesini yalnızca kendi güçleri aracılığıyla ülkenin tamamına yaymak, esirlerin geri dönmesini sağlamak ve halkımızın güvenlik, özgürlük ve onur içinde evlerine ve köylerine dönmesini temin etmek' dedi.

Aoun, 'Tüm Lübnanlılar tek bir gemidedir. Ya bu gemiyi bilgelikle yönetir ve güvenli limana ulaştırırız ya da onu batırır ve hep birlikte onunla batarız. Hiç kimsenin böyle bir suçu işlemeye hakkı yoktur. Ne bir slogan bahanesiyle, ne intihara sürükleyen bir dürtüyle, ne de Lübnan ve halkı dışında herhangi bir şeye bağlılık adına' ifadelerini kullandı.

'Yerlerinden edilenler, evlerinize döneceksiniz'

İsrail saldırılarında yerinden edilen Lübnanlılara da seslenen Aoun, 'Evlerinize döneceksiniz. Çünkü o evler sizin varlığınızla yeniden kurulacak. Biz sizinleyiz, yanınızdayız ve sizi asla yüzüstü bırakmayacağız. Tehdit altında evlerinde direnenlere de söylüyorum, fedakarlıklarınız boşa harcanmayacak. Direnişiniz, gurur duyduğumuz bir özellik olarak kalacak' dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

'Lübnan'ın geleceği ve Lübnanlıların hayatı üzerinden kumar oynayanlara ise 'yeter' diyorum. Lübnan'da yalnızca devlet en güçlü, en kalıcı ve herkes için en güvenli olandır. Dünyaya sesleniyorum, Lübnan kırılmayacaktır. Halkı yok olmayacaktır. Hakkı galip gelecektir. Geleceğimizi kendi irademizle ve tüm Lübnanlıların iradesiyle biz inşa edeceğiz. Yaşasın Lübnan, yaşasın halkım.'