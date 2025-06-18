Aydın’ın Efeler ilçesinde eğitim veren Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında öğrencilerin çalışmalarından oluşan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden güzel eserler sanatseverlerle buluştu. Öğrenciler etkinlikte bir yıl boyunca edindikleri teknik becerileri, hayal güçleri ve sanatsal bakış açılarıyla harmanladıkları çalışmalarını sergileme fırsatı buldu. Eserler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı sergi açılışı sonrasında resimleri tek tek inceleyen protokol üyeleri ve öğrencilerin çalışmalarını dikkatle inceleyerek serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.