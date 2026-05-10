Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Gölbaşı Ulu Camii'nde gerçekleştirilen uğurlama programına ilçe protokolü, vatandaşlar ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup ilahiler seslendirilirken, İlçe Müftülüğü tarafından hacı adayları için dua edildi.

Duygusal anların yaşandığı programda, yakınlarını kutsal topraklara uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Hacı adaylarıyla tek tek vedalaşan yakınları, hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Uğurlama programına katılan Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ile ilçe protokolü de hacı adaylarını dualarla yolcu etti. Hacı adayları, sevinç ve heyecan içerisinde kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.