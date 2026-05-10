Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.

Köyde çiftçilik yapan Ramazan Kartal, öğle saatlerinde tarlasına giderken karşılaştığı sırtlanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kartal'ın çektiği görüntülerde, nadir görülen çizgili sırtlanın kırsal alanda dolaştığı anlar yer aldı. Bölgedeki vatandaşlar, bu türün görülmesinin hem şaşkınlık hem de heyecana neden olduğunu ifade etti.

Çizgili sırtlan, Türkiye'de çok az bölgede görülebilen ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehlikesi altında' olarak sınıflandırılan türler arasında yer alıyor.