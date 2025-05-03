AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Sağlık Bakanlığı’nın 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında Kütahya’ya toplam 31 hekim kadrosu tahsis edildiğini açıkladı.

Buna göre, Kütahya’ya 14 uzman hekim ve 17 pratisyen hekim atanacak. Biçer, açıklamasında iki önemli gelişmeye dikkat çekti: Domaniç ilçesi ilk kez bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına kavuşurken, Emet ilçesi de ilk kez bir Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ile hizmet alacak.

Tahsis edilen kadroların, sağlık hizmetlerinde kırsalda uzman hekim sayısını artırma, erişimi güçlendirme ve vatandaşlara yerinde hizmet sunma vizyonunun bir parçası olduğunu belirten Biçer, "Kütahyamızın her köşesine şifa eli değsin diye çalışmaya, sağlık hizmetlerinde adalet ve eşitliği büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Biçer, 8 Mayıs’ta yapılacak kura sonrası göreve başlayacak hekimlere şimdiden başarılar dileyerek, tahsis edilen kadroların Kütahya ve ilçeleri için hayırlı olmasını temenni etti.