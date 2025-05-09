Kütahya’nın Merkez Börekçiler Mahallesi’nde yer alan ve Germiyanoğlu Dönemi’ne ait İmaret Külliyesi, 2016 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla gün yüzüne çıkarılmasına rağmen 9 yıldır restore edilmedi. Tarihi yapı, zamanın yıpratıcı etkisi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Kazı alanında yer alan yapılar arasında II. Yakup Bey dönemine ait imaret ve mescit (1411/1412), sakahane, kütüphane olarak kayıtlara geçen bir yapı ile Süleyman Şah’a ait olduğu düşünülen tarihi bir hamam da yer alıyor. Arkeolog Metin Türktüzün, 1361-1387 yılları arasına tarihlenen bu hamamın, Germiyanoğlu Beyliği’nin 3. Hükümdarı Süleyman Şah tarafından inşa ettirildiğini belirtiyor.

Tarihe tanıklık eden bir külliye

Tarihçilerin de ilgisini çeken külliye, Kütahya’nın Osmanlı Beyliği’ne katılması, Fetret Devri ve Germiyanoğlu Beyliği’nin yeniden canlanması gibi kritik tarihi süreçlere tanıklık etti. Tarihçi Özlem Camköz, külliyeyi inşa ettiren Süleyman Şah’ın, tarihin seyrini değiştiren önemli bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, bu kıymetli yapının yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmasını "anlaşılması güç bir vefasızlık" olarak nitelendirdi.

Camköz, Mevlana’nın torunlarından Devletşah Hatun’u Yıldırım Bayezid’le evlendiren Süleyman Şah’ın, Kütahya’yı Osmanlı’ya savaşsız teslim ederek Anadolu Türk birliğine katkı sunduğunu hatırlatarak, onun hatırasına ve eserlerine sahip çıkmanın her Türk vatandaşının, özellikle de Kütahyalıların görevi olduğunu ifade etti.

Çamköz, yapının vatandaşların yol güzergahında olmasına rağmen, binanın ve binayı yaptıran Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kimse tarafından bilinmediğini ifade etti.

"Yüzyılın başında daha belirgindi"

Arkeolog Metin Türktüzün, "Yüzyılın başlarında daha belirgin ve gözlenebilir durumda olan hamam, bugün moloz ve toprakla dolmuş durumda. Bu eser, beylikler döneminin mimari özelliklerini yansıtan önemli örneklerden biridir" diyerek acil restorasyon çağrısında bulundu.

Tarihi ve kültürel miras açısından büyük öneme sahip Süleyman Şah Hamamı ve İmaret Külliyesi’nin yeniden ayağa kaldırılması için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.