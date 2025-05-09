Kütahya’da ’Trafik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1’nci Trafik Jandarma Tim Komutanlığı, 1’ nci Motorlu Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Çamlıca ilkokulunda Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 90 öğrenciye, genel trafik kuralları, trafik işaretleri, yaya geçidi, okul geçidi, yaya kuralları, karşıdan karşıya geçiş, emniyet kemeri kullanımının önemi, bisiklet ve kask kullanımı gibi benzeri konularda eğitim verildi. Öğrencilere ayrıca trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim yaptırıldı.