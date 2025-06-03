Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi mezunu olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Massachusetts Amherst’te Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Hidayet Pütün, öğrencilerle bir araya geldi.

Lisenin 2017 mezunlarından Hidayet Pütün, öğrencilerle buluşarak ilham verici kariyer yolculuğunu paylaştı. Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olan Pütün, bilim dünyasında adından söz ettiren önemli çalışmalara imza attı.

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Massachusetts Amherst’te Araştırma Görevlisi olarak görev yapan, aynı zamanda Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırma ekibinde de yer alan Hidayet Pütün, genetik ve biyoteknoloji alanında yaptığı çalışmalarla akademik dünyada saygın bir yer edindi. Pütün, etkinlikte öğrencilere hem yurt içi hem de yurt dışındaki akademik fırsatlar hakkında bilgi verdi, kendi deneyimlerini paylaştı.