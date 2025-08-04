Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından vatandaşlara orman yangınları konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kuşadası ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi ve çevre kirliliği konularda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Faaliyet kapsamında "Her Şey Elimizde" mottosuyla, çevre ve doğa bilinci oluşturulması hedeflendi. "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" başlıklı broşürler dağıtıldı. Ormanlık alanlara izinsiz giriş, ateşli piknik, sigara izmariti bırakma, cam/kırık atık atılması gibi yangına sebep olabilecek unsurlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetim, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.