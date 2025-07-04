Kuşadası’nda bu yıl kurulan İlim Meclisi’nin beşinci toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonunda yapıldı. 12 meclis üyesi ve 16 konuğun katılımıyla gerçekleşen toplantı, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Koordinatörü Mahmut Ökçesiz, yalnızca 2,5 aylık bir oluşum olan meclisin kısa sürede ciddi ve disiplinli bir çalışma ortamı oluşturduğunu belirtti. Ökçesiz, bu süreçte 5 farklı fikrin proje haline getirildiğini ve Eylül ayı sonunda tüm detaylarıyla kamuoyuna açıklanacağını ifade etti. Ardından söz, toplantının konferans konuğuna bırakıldı.

Toplantının ikinci bölümünde Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi, Halı-Kilim ve Desen uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, "Türkistan’dan Anadolu’ya Tamgalarda Türk Kültürü İzleri" başlıklı sunumuyla sahnedeydi. Aytaç, mitolojik sıralamayla Türkistan coğrafyasından başlayarak on binlerce yıllık bir süreçte dünyanın dört bir yanına yayılan Türk kültürünü ve bu kültürün tamgalar aracılığıyla nasıl taşındığını çarpıcı görsellerle anlattı.

Konferansta, Türklerin tarih boyunca "göçebe ve barbar" olarak tanımlandığını, ancak bunun gerçekle örtüşmediğini ifade eden Aytaç; İsa’dan 2000 yıl önce maden işleyerek sanat eserleri üreten bir toplumun barbar sayılamayacağını belirtti. Atın Türk kültüründeki yeri, göçebe yaşamın yanlış anlaşılması, yaylak-kışlak kavramlarının tarihi içeriği ve 15 bin yıllık bir geçmişin izleri katılımcılara etkileyici bir üslupla aktarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren konferans ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, saat 16.15’te toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kuşadası İlim Meclisi’nin 6. toplantısı, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü aynı salonda "Kuşadası Deprem AFAD Senaryosu" başlıklı konferansla gerçekleştirilecek. Toplantıya 20 kişilik misafir kontenjanı ayrılmış olup katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırmaları gerekiyor.