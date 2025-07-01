Mersin’in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan, kuş cenneti olarak bilinen Göksu Deltası’nda çıkan ve dün sabaha kadar süren yangın söndü. Yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Yangın sonrasında bölge havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, önceki gece Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası’nda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sazlık ve bataklık alanda başlayan yangın nedeniyle bir çok ekip sevk edildi ancak girilemediği için doğrudan müdahale yapılamadı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sabaha kadar süren yangın kendiliğinden söndü ancak yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Zarar gören bölge havadan görüntülendi.

Yörede fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi olan Nadir Köksoy, "Bu bölge 2025 yılında 3 büyük yangın atlattı. En son dün Göksü deltasında 50 hektarlık bir alan yandı. Bu bölge kuşların göç rotası üzerinde. Türkiye’deki yaklaşık 500 kuş türünün 333 tanesi burada yuvalamaktadır. Ayrıca burada 507 endemik bitki mevcut. Bu bölge Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından bir tanesidir" dedi.

Bölgenin adının sadece yangınlarla geçmesini istemediklerini aktaran Köksoy, hep birlikte el ele vererek bölgeyi korumak için mücadele vermeleri gerektiğini söyledi.