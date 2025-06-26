Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangını gören köylüler, kepçeyle yol kenarından aldıkları toprakla alevlere müdahale etti.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy çevresindeki kuru otların bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, kısa sürede yayılan yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bazı vatandaşlar, kepçe yardımıyla yol kenarından aldıkları toprakları yangının üzerine dökerek alevlerin büyümesini önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.