Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Kibritçi Cevat" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir Muğla’nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren Taşpınar, bugün sabah saatlerinde akraba ziyareti için gittiği Balıkesir Altınoluk’ta hayatını kaybetti.

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Şekip Taşpınar, 2000’li yılların başında yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki "Kibritçi Cevat Akarsu" karakteriyle büyük beğeni toplamış ve kültleşmiş karakterler arasında yer almıştı.

Taşpınar’ın vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Oyuncunun cenazesinin 3 Temmuz’da öğle namazının ardından Balıkesir’in Altınoluk beldesindeki Mecitdede Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.