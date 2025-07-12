Siirt’in Kurtalan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen içme suyu hattı patlaması, çarşı merkezinin kısa sürede sular altında kalmasına neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası cadde ve sokaklar suyla dolarken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun çabalar sonucu suyun tahliyesi sağlanırken, patlamanın yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yetkililer, içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermeyi hedeflediklerini belirtti.