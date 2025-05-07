Erzurum’un İspir ilçe merkezine inen kurtlar çöp alanında yiyecek aradı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un İspir ilçesi TOKİ evlerinin bulunduğu bölgeye gelen kurt sürüsü vatandaşları korkutuyor. Gece saatlerinde çöp alanına gelen kurtlar, mahallede ikamet eden İlhan Bayındır tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kurtların sürü halinde inerek çöp konteynerleri yanında yiyecek aramaları ve rahat tavırları dikkat çekti.

Gece saatlerinde özellikle tenha yerlerde insanların tek başına sokaklara çıkmaması konusunda uyarıda bulunuluyor.