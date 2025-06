Dinlendirilmemiş et tüketimi, kalp ağrısı ile karıştırılan kramplara yol açabiliyor. Kurban Bayramı’nın yaklaştığı bu günlerde, kalp ve damar sağlığı konusunda uyarılarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle kalp hastalarının et tüketiminde dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Köksal, "Bayramın heyecanı içinde yapılan bilinçsiz et tüketimi hem sindirim sistemini hem de kalbi zorlayabilir" dedi.

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızı etin bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Köksal, "Kırmızı et, kolesterolün temel kaynaklarından biridir. Bu nedenle kalp, hipertansiyon ve diyabet hastaları günde 100 gramı geçmeyecek şekilde et tüketmelidir. Eti mutlaka yağsız seçin ve haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih edin" dedi.

Köksal, etin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yeni kesilmiş kurban eti normalden daha serttir ve sindirim sistemi için zorludur. Gaz, şişkinlik, kramp tarzı ağrılar ortaya çıkarabilir. Bu ağrılar, özellikle kalp hastaları tarafından kalp kriziyle karıştırılabilir. Bu nedenle en az 24 saat dinlendirilmiş et tercih edilmelidir. Kavurma gibi kızartma yöntemiyle pişirilen yemekler, sağlıklı pişirme teknikleri arasında yer almaz. Özellikle karaciğer, dalak ve böbrek gibi sakatatlar yoğun kolesterol içerir. Kalp hastaları bu tür gıdalardan kesinlikle uzak durmalı. İlaçlar aksatılmamalı, hafif tempolu yürüyüşler devam etmeli. Et tüketimi ise kontrollü ve dengeli olmalı. Tuz ve yağ tüketimi minimumda tutulmalı. Bu basit önlemler kalp sağlığınızı önemli ölçüde koruyacaktır" dedi.