Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla Sivas’ta gıda denetimleri aralıksız sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından kent genelinde yürütülen denetimlerle, özellikle kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekim işlemlerinin hijyenik şartlarında yapılması hedefleniyor. Bayram sürecinde et ve et ürünleriyle ilgili işletmeler sıkı denetime tabi tutuluyor. Yetkililer, Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve sorunsuz geçirebilmek adına, şekerleme ve unlu mamul üretim ve satış yerlerinde de mevzuata uygunluk kontrollerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Ekipler, kayıt ve onay numarası olmayan ürünlerin satışına izin vermezken, vatandaşlara da alışveriş yaparken bu belgelere dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Bayram süresince nöbetçi zehirlenme ekibinin 24 saat hizmet vereceği belirtilirken, muhtemel gıda kaynaklı şikâyetlerin Alo 174 Gıda Hattı’na bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Vatandaşlara yapılan yazılı açıklama ile uyarılarda bulunan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmesi, açıkta satılan ürünlerden kaçınılması ve alışveriş yapılan işletmelerin satış şartlarının gözetilmesinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hemşerilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak ve tüketici menfaatlerini korumak adına denetimlerimiz aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Kurban Bayramı’nı sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmelerini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.