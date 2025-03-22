Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 TL para cezası kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayanları engellemek için çalışma başlattı. Dün yapılan çalışmalarda Gölcük’te bulunan kahvehanede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde N.Ç. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. N.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 şahıs hakkında 55 bin 482 TL para cezası kesildi. Kumardan elde edildiği düşünülen 9 bin 600 TL paraya da el konuldu.