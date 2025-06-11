Konya’nın Kulu ilçesinde kuraklık nedeni ile hasar tespit çalışmaları devam ederken, zararın boyutları açığa çıkmaya devam ediyor.

Kulu genelinde yağışların yetersizliği ve aşırı kuraklık nedeniyle erken başlayan arpa hasadında büyük ölçüde verimin düştüğü gözlemlendi. Kulu’ya bağlı Celep Mahallesi’nde Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi Cihanbeyli Bölge Şefi ve ekibiyle birlikte hasadı yapılan arpa tarlasında incelemelerde bulundu. 256 dekar olan arpa tarlasının tamamından yalnızca 1 ton arpa elde edildiğini belirten Cengiz Öztürk, "Celep mahalle muhtarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda arpa sapı boyları bir karış ve başağı boş. Başağında da çok cılız arpalar var. Kulu genelinde sulak araziler dışında susuz alanlardaki tarlalarda verim neredeyse sıfıra düşmüş durumda. Hasadı yapılan 256 dekar alanda biçerdövere 50 bin lira ödeme yapıldı" dedi.