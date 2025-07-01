Don nedeniyle meyve ağaçlarının çiçeklerini döktüğü Konya’nın Kulu ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki elma ağacı çiçek açtı.

Kulu merkez Kemaliye Mahallesinde Talat Baran’a ait evin bahçesindeki bir elma ağacı çiçek açtı. Temmuz ayına gelindiği bugünlerde elma ağacındaki çiçeği gören Talat Baran, bahar aylarında Kulu genelinde meyve ağaçlarının yoğun bir şekilde çiçek açtığı dönemde don hadisesi yaşandığını hatırlatarak, "Meyvelerin veriminin bu yıl fazla olacağı ümidi içerisindeyken meydana gelen don olayıyla beraber hiç bir meyve ağacında çiçek kalmayıp don vurarak döküldü. Don vurmasının ardından belirli aralıklarla bahçedeki bütün ağaçların bakım ve sulamalarına devam ettiğim sırada bir elma ağacının çiçek açtığını gördüm ve sevindim" dedi.