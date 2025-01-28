Başiskele Belediyesi tarafından Kullar Kapalı Pazar Alanı’nın 2 bin 500 metrekarelik otopark alanı hizmete hazır hale getirildi.

Vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği Kullar Kapalı Pazar Alanı’nın otopark alanı yeni haliyle daha kullanışlı hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 500 metrekarelik otopark alanına yaklaşık 600 ton asfalt serildi. Vatandaşların daha rahat ve güvenli alışveriş yapması için otopark sorununu çözen Başiskele Belediyesi, asfalt çalışmalarının ardından otoparkın çizgilerini çizerek araç sürücülerinin hizmetine sundu.