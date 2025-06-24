İstanbul Küçükçekmece’de bulunan geniş bir otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü sararken, bölge sakinleri panik yaşadı.

Olay Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan otluk alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek üzere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin geniş bir alana yayılması nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti.

Özellikle yangının yakında bulunan meskenlere sıçramaması için büyük bir mücadele veren itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı.