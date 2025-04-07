Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokakta top oynadığı esnada otomobilin altında kalan çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkisinde yaşandı. Sokakta futbol oynadığı esnada yola çıkan çocuğun otomobilin altında ezilerek yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Yaralı çocuk olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı çocuğun Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA