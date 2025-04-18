"Kronik sırt, bel, bacak ya da kol ağrıları nedeniyle yaşam kalitesi düşen, günlük aktivitelerini yerine getiremeyen ve ağrı kesicilere bağımlı hale gelen hastalar için umut verici bir çözüm artık mümkün" diyen Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kılıç, spinal kord stimülasyon tedavisinin birçok hastanın hayatına yeniden dokunduğunu belirtti.

BHT CLINIC Tema Hastanesi’nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Doç.Dr. Mustafa Kılıç, "Spinal kord stimülasyon tedavisi, ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engelleyen bir teknolojiye dayanıyor. Kalp piline benzer bir cihaz, omuriliğe yerleştirilerek hafif elektrik akımları gönderiyor. Bu sinyaller, ağrının hissedildiği bölgedeki sinirleri uyararak ağrının beyinde algılanmasını engelliyor" açıklaması yaptı. Bu yöntem sayesinde kronik ağrıların yönetiminde devrim niteliğinde bir başarı elde edildiğini belirtti.

Ameliyatsız deneme imkânıyla kalıcı karar

"Tedaviye başlamadan önce hastalara, geçici bir deneme stimülasyonu uygulanıyor. Böylece cihazın ağrıyı ne derece azalttığı test ediliyor. Deneme süreci başarılı geçtiğinde kalıcı cihaz yerleştiriliyor" diyen Dr. Kılıç, bu iki aşamalı yöntemin hasta memnuniyetini artırdığını ve gereksiz ameliyatların önüne geçtiğini vurguladı.

İlaç kullanımını azaltıyor, sosyal hayatı geri kazandırıyor

"Opioid ya da diğer ağrı kesicilere bağımlılığı azaltmak da bu tedavinin önemli bir kazanımı" diyen Dr. Kılıç, "Birçok hastanın tedavi sonrası hem ağrılarında ciddi azalma hem de sosyal yaşamlarında gözle görülür bir iyileşme yaşamaktadır. Cihaz, vücudun hareketine göre uyarımı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Otururken ya da yürürken farklı şiddette çalışan sistem, hastanın günlük aktivitelerine uyum sağlıyor. Bu özelliğin kullanıcı dostu ve konforlu bir deneyim sunuyor" şeklinde konuştu.

Geri dönüşümlü ve güvenli bir seçenek

Tedaviye devam etmek istemeyen hastalar için cihazın tamamen çıkarılabilir olmasının büyük bir avantaj sağladığının altını çizen Dr. Kılıç, "Bu sistem geri dönüşümlüdür, yani hasta isterse önceki haline dönebilir" diyerek güven veren bir süreç sunduklarını belirtti.

"Amacımız ağrıyı yüzde 50-70 oranında azaltmak"

Dr. Kılıç sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Başarılı hasta hikâyeleri, bu tedavinin ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Amacımız, ağrıyı tamamen yok etmek değil, yüzde 50-70 oranında azaltmak. Ancak bu bile birçok hastanın yürümeye, çalışmaya, hatta gülümsemeye yeniden başlaması için yeterli oluyor."