Adana’nın Kozan ilçesinde yapılan uygulamada 4 hükümlü yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan uygulamada 30 farklı noktada 287 emniyet personeli görev aldı. Operasyonlar neticesinde 1 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 101 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 7 araca modifiye işlemi, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 16 araç ve 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca 14.13 gram ve 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar neticesinde 4 hükümlü de yakalandı.