Konya’nın Kulu ilçesinde yola çıkan koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi ile Değirmenözü Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 06 BAL 049 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bazı koyunlar telef olurken, araç takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.