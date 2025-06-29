Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak olan yaz Kur’an Kursları öncesi Köyceğiz Müftülüğü tarafından tüm din görevlilerine seminer verildi.

Din görevlilerinin Diyanet İşleri Başkanlığının Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilen seminerlere katılmalarının yanında, Yaz Kur’an Kurslarına gelecek olan çocuklarımıza daha fazla faydalı olabilmek adına Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi salonunda İmam-Hatip, Müezzin-i Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticilerine yönelik Müftülük tarafından yüz yüze seminer verildi. Seminerin açış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; Yaz Kur’an Kurslarının önemi ve uygulanacak stratejilere vurgu yaparak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen gündem maddelerini görevlilere tebliğ etti.

Akabinde üç oturum halinde gerçekleştirilen seminere geçildi. İlk oturumda Vaiz Emine Okulu; ‘Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve-Çocuk ve Gençlerle Etkili İletişim’ konularında, İkinci oturumda ise Vaiz Belkıs Ulusan; ‘Mahremiyet ve İstismar, Gelişim Dönemleri ve Din’ konularında, Son oturumda ise Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı; ‘Dini Bilgiler Öğretim Yöntem ve Teknikleri’ konularında din görevlilerine seminer verdi.

Seminerlerin tüm oturumlarına katılan Müftü Karagöz; eğitimlerin tamamlanmasından sonra, 2025 Yaz Kur’an Kurslarının hayırlara vesile olmasını temenni edip, görev yapacak İmam-Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyımlara eğitim döneminde başarılar diledi.