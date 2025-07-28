Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Jandarma tarafından orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmaya devam ediliyor.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve orman yangınlarını önlemek maksadıyla; orman arazileri, orman yolları, koy ve plajlar denetlenerek vatandaşlara; giriş izine tabi ormanlık alanlara girilmemesi, anız yakılmaması, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş yakılmaması, yol kenarlarında yangına sebep verebilecek çöp, sigara izmariti gibi maddeler bırakılmaması, ormanlık alanlarda, kırsal alanlarda görülen olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri hatırlatıldı.